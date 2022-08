Barcellona, Xavi esclude quattro giocatori dai convocati per il Rayo Vallecano

Il Barcellona ha reso ufficiale la lista dei convocati di Xavi per la gara contro il Rayo Vallecano. Sono ventitré i calciatori chiamati dall’allenatore per affrontare il primo duello della stagione 2022/23 contro la squadra di Andoni Iraola. Nell’elenco non figura né Umtiti né Braithwaite, in uscita dalla squadra blaugrana e per i quali il club s’impegnerà a trovare una sistemazione prima del 31 di agosto. Non c’è neanche Dest, il suo addio sta prendendo forza nelle ultime ore. Infine, assente Jules Koundé, l’unico calciatore, tra quelli acquistati nell’ultima sessione di calciomercato, che non è stato ancora ufficializzato. Ci sono, al contrario, Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessié, Dembelé e Sergi Roberto.

Foto: Twitter Barcellona