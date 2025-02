Barcellona, vizio manita: 11 vittorie in stagione con 5 o più gol. Non accadeva dall’era Messi-Suarez-Neymar

Il Barcellona ad oggi è inarrestabile. La squadra di Hans Flick non perde dal 21 dicembre, un 2-1 rifilato dall’Atletico Madrid durante il momento più difficile della stagione. Da allora 9 vittorie e 2 pareggi (uno dei quali contro l’Atalanta). C’è, inoltre, un dato che rende la stagione blaugrana ancora più unica e sensazionale, legato ai gol di scarto rifilati in stagione alle avversarie nelle varie gare. Soltanto a metà stagione, il club catalano ha vinto già 11 volte con 5 o più gol: Valladolid (7-0), Villarreal (1-5), Young Boys (5-0), Siviglia (5-1), Stella Rossa (2-5), Maiorca (1-5), Real Madrid (2-5), Betis (5-1), Benfica (4-5) e Valencia due volte (7-1 e 5-0). Mancano solo due gare per raggiungere il record risalente alla stagione 2014-2015, in cui in attacco vi era uno dei tridenti più celebrati e recitati della storia: Messi-Suarez-Neymar.

Foto: Instagram Barcellona