Barcellona, Valverde: “A centrocampo può succedere qualcosa”

Dopo aver trionfato nel Trofeo Gamper contro l’Arsenal, Ernesto Valverde ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il mercato del suo Barcellona. In particolare, l’allenatore spagnolo si è soffermato sul suo centrocampo, lasciando gli scenari aperti riguardo la possibilità che nuovi trattative siano concluse, tanto in entrata quanto in uscita. Da diversi giorni giocatori come Arturo Vidal e Ivan Rakitic, per i quali a questo punto una cessione non può essere esclusa, sono al centro dell’interesse di club europei. Queste le parole di Valverde, riportate da Marca: “Al centro del campo ci sono abbastanza giocatori e vedremo se servirà altro. Non so se si possano chiudere altre uscite o entrate“.

Foto: Mundo Deportivo