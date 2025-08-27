Verso Barcellona-Valencia, cresce l’ipotesi “Estadi Johan Cruyff”
27/08/2025 | 12:15:24
Il Barcellona alle prese con il nodo stadio. In vista del match casalingo contro il Valencia, i blaugrana valuteranno se sarà possibile disputare la gara allo Spotify Camp Nou. In attesa del Certificato Finale dei Lavori necessario per ottenere la Licenza di Prima Occupazione, stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, la società catalana scruta nuove possibilità. Con ogni probabilità, la scelta cadrà sull’Estadi Johan Cruyff per il quale dovrebbe essere concessa una deroga, data la capienza inferiore rispetto ai requisiti richiesti.
Foto: X CampNou Updates Live