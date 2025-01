Barcellona-Valencia allo scadere del primo tempo recita un risultato già perentorio: 5-0 per la squadra di Flick. Un risultato rotondissimo, che indirizza chiaramente la gara e obbliga il Valencia a un miracolo anche solo per ottenere un punto. In gol il centrocampista Frenkie de Jong che sblocca la gara, Ferran Torres, e il solito Raphinha. Chiude poi le danze una doppietta di Fermin Lopez.

Foto: Instagram Barcellona