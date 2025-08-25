Barcellona-Valencia, LaLiga respinge la richiesta: si giocherà al Montilivi o al Cruyff

25/08/2025 | 13:35:04

LaLiga ha respinto la richiesta di invertire l’ordine della 4ª giornata del campionato per Barcellona e Valencia. Stando a quanto riferito da Sport, la richiesta di disputare il match al Mestalla è stata rifiutata dalla massima serie calcistica spagnola (il regolamento vieta di cambiare l’ordine delle giornate), ragion per cui i Blanquinegres giocheranno la gara in trasferta. A inizio stagione sembrava che sarebbe stato il primo incontro nel nuovo Spotify Camp Nou ma, con il ritardo nei lavori, il club catalano dovrà cercare un’alternativa, con Montilivi e lo stadio Johan Cruyff principali candidati.

Foto: Instagram Barcellona