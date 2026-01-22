Barcellona, un mese di stop per Pedri: infortunio al bicipite femorale destro

22/01/2026 | 14:15:02

Il Barcellona ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni di Pedri.

Questo il comunicato del club:

“Gli esami effettuati questa mattina hanno confermato che il giocatore della prima squadra Pedro González “ Pedri ” ha un infortunio al bicipite femorale destro , rimediato ieri durante la partita contro lo Slavia Praga.

Si prevede che il tempo di recupero sarà di un mese.

Il giocatore delle Canarie ha lasciato il campo della Fortuna Arena al 61° minuto, mentre Barcellona e Slavia erano in parità per 2-2. La partita di Praga si è conclusa con una vittoria in rimonta per 2-4 per i blaugrana, che hanno portato a 29 le vittorie nella stagione 2025/26. Ha giocato 24 di queste partite da titolare, segnando quattro gol. Il numero otto è senza dubbio un elemento chiave del centrocampo del Barcellona e lo sta dimostrando ancora una volta in questa stagione, essendo fortemente coinvolto in gran parte del gioco dei blaugrana”.

Foto: Instagram Pedri

