Barcellona, ufficiale l’addio del dirigente Pep Segura

Tramite i propri canali ufficiali, il Barcellona ha annunciato la rescissione consensuale con Josep Segura, che ricopriva la carica di Sporting Manager Football. Questa la nota della società catalana: “L’FC Barcelona e Josep Segura hanno raggiunto un accordo per interrompere il contratto con il club, che esprime pubblicamente gratitudine a Segura per il suo impegno e la sua dedizione, augurandogli buona fortuna per il futuro”.

Foto Twitter Barcellona