Barcellona, tutto facile contro il Getafe: 3-0 nel segno di Ferran Torres e Dani Olmo

22/09/2025 | 00:10:48

Il Barcellona tiene il passo del Real Madrid in Liga. I catalani hanno battuto 3-0 il Getafe. Ferran Torres protagonista: ha segnato due gol. Il terzo gol è arrivato da Dani Olmo, grazie all’assist di Marcus Rashford . Il Barça ha dominato soprattutto nel primo tempo, approfittando della posizione difensiva del Getafe e sfruttando bene gli spazi. Nel secondo tempo il Barça ha controllato, concedendo poco all’avversario. Un momento negativo: l’infortunio per Fermín López, uscito zoppicando e visibilmente dolorante.

Foto: Instagram Barcellona