Barcellona, tornano De Jong e Fermin Lopez. Ancora assente Araujo

06/12/2025 | 11:45:57

Flick recupera due pedine per la sfida tra Barcellona e Betis. Frenkie de Jong figura nella lista dei convocati dopo aver saltato due partite, prima per motivi personali e poi a causa dell’influenza; ora completamente guarito, dovrebbe partire titolare al fianco di Pedri. Anche Fermín rientra dopo aver sofferto di uno stiramento al muscolo soleo. Ronald Araújo rimane indisponibile. Il difensore uruguaiano non ha ancora ripreso gli allenamenti completi dopo aver chiesto tempo per riprendersi mentalmente dall’espulsione subita a Stamford Bridge.

foto X Barcellona