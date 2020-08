Barcellona, tifosi al Camp Nou contro Bartomeu: “Dimettiti!”

Come testimoniato da alcune fonti spagnole, poco fa un nutrito gruppo di tifosi si è recato al Camp Nou per protestare contro la dirigenza del Barcellona, colpevole secondo i supporter blaugrana di aver provocato la scelta di Messi di lasciare il club. I tifosi, all’esterno dello stadio, hanno gridato in coro “Bartomeu dimision!”.

🚨🚨Una MULTITUD de aficionados del BARÇA se cuela en el recinto del CAMP NOU a grito de “¡BARTOMEU, DIMISIÓN!”. (📹@JuanfeSanzPerez) ¡A las 12 arranca @elchiringuitotv con @jpedrerol! pic.twitter.com/CEA5joza5c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020

Foto: Youtube Barça