Barcellona: un tesserato positivo al coronavirus

Il Barcellona ha annunciato la presenza di un tesserato positivo nei test sanitari che sono stati effettuati su nove giocatori. Lo rende noto il portale spagnolo AS. I giocatori che hanno effettuato il test per riscontrare positività al coronavirus sono i nuovi acqusti Francisco Trincao, Matheus Fernandes e Pedri, insieme a quelli rientrati dal prestito come Carles Aleñá, Jean Claire Todibo, Moussa Wagué, Oriol Busquets, Juan Miranda e Rafinha Alcántara. “Il soggetto è asintomatico, gode di buona salute ed è isolato in casa. La società ha comunicato alle autorità sanitarie competenti e che si è proceduto a risalire a tutte le persone che hanno avuto contatti con il calciatore per effettuare i relativi esami” scrive la nota stampa del club blaugrana.

Foto: Twitter