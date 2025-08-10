Verso il trofeo Gamper, la scelta del Barcellona sulla maglia numero 1

10/08/2025 | 20:00:56

In vista dello storico trofeo di casa Barcellona – il Gamper, per intenderci -, la società blaugrana ha optato per una soluzione temporanea che attenui le tensioni relative agli eventi che hanno coinvolto Marc-André ter Stegen. Qualche istante fa, Mundo Deportivo ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il portiere tedesco e il neo arrivato Joan Garcia vestiranno la maglia numero “1”. Una mossa volta a non alimentare il clima teso creatosi nelle ultime settimane, una decisione che però dovrà essere risolta a partire dai prossimi giorni.

Foto: Insta ter Stegen