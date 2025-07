Barcellona, ter Stegen deve operarsi alla schiena: “Dispiace, ma tornerò presto”

24/07/2025 | 17:45:28

Continuano i problemi fisici per il portiere del Barcellona, Marc André ter Stegen. L’olandese, dopo il bruttissimo infortunio dell’anno scorso, deve di nuovo operarsi, stavolta alla schiena. Un problema che lo terrà fuori per 4-5 mesi.

Questo il suo post sui social: “Cari Culers, indosso i colori e la maglia del Barcellona con grande orgoglio, dentro e fuori dal campo, nei momenti di successo e nei momenti difficili. Oggi è una giornata difficile per me a livello personale. Fisicamente e atleticamente mi sento in ottima forma, anche se purtroppo non sono esente da dolori. Dopo intense discussioni con l’équipe medica del Barcellona e con esperti esterni, il modo più rapido e sicuro per riprendermi completamente è un intervento chirurgico alla schiena. Dopo il mio ultimo intervento alla schiena, sono tornato in campo dopo 66 giorni, quasi due mesi; questa volta, i medici ritengono che saranno necessari circa tre mesi a scopo precauzionale, per evitare qualsiasi rischio. Emotivamente, fa molto male non poter supportare la squadra in questo periodo. Fortunatamente, la riabilitazione è gestibile e la strada per il ritorno è libera. Vi terrò aggiornati sulla mia guarigione e desidero ringraziarvi sinceramente, cari Culers, per essere sempre stati al mio fianco. Non preoccupatevi, tornerò! Marc”.

Foto: Instagram Barcellona