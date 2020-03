Dalla Spagna: ter Stegen chiede un rinnovo da top player al Barcellona

Si complica il rinnovo di Marc-André ter Stegen con il Barcellona. Infatti, secondo Mundo Deportivo non è ancora stato raggiunto l’accordo tra le parti per il rinnovo del contratto del portiere tedesco, attualmente in scadenza nel 2022. Nei giorni scorsi l’agente di ter Stegen ha incontrato Abidal richiedendo uno stipendio molto alto, poiché il calciatore è considerato dal club il miglior portiere al mondo. I Blaugrana stanno valutando il da farsi.

Foto: Twitter personale ter Stegen