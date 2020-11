Brutta serata per il Barcellona che rischia di perdere a lungo Gerard Piqué che ha lasciato il campo in anticipo al posto di Dest dopo un brutto infortunio al ginocchio accompagnato dallo staff medico dei catalani. Il difensore spagnolo si è infortunato nel match di questa sera contro l’Atletico Madrid dopo un contrato con Correa che ha portato il ginocchio a girarsi in maniera innaturale.

Foto: twitter Barcellona