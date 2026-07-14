Barcellona, tegola De Jong: rischia quattro mesi di stop per un problema al ginocchio

14/07/2026 | 16:05:37

Mazzata per il Barcellona di Flick: secondo quanto appreso da Marca, Frenkie De Jong avrebbe rimediato un serio infortunio al ginocchio durante il Mondiale ancora in corso. La diagnosi non è ancora ufficiale, i test proseguiranno anche nelle prossime ore, ma le impressioni sono pessime in casa Barça. Il regista, si stima sulle pagine del quotidiano spagnolo, potrebbe stare fuori fino a quattro mesi.

foto x olanda