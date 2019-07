Barcellona, svelato il nuovo numero di maglia di Griezmann

Dopo le prime parole da giocatore del Barcellona e la presentazione al Camp Nou, per Antoine Griezmann è stato svelato anche il nuovo numero di maglia. Il francese, acquistato dai catalani dall’Atletico Madrid per 120 milioni di euro, come pubblicato sui profili social dei blaugrana, indosserà la maglia numero “17”. Il calciatore abbandonerà dunque il “7” che aveva portato sulle spalle nel corso della sua esperienza con l’Atletico Madrid.

Foto: Twitter Barcellona