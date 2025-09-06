Barcellona, svelati i numeri di maglia
06/09/2025 | 14:35:14
Il Barcellona ha reso noti i numeri di maglia per la stagione 2025-26. Di seguito le scelte dei giocatori: Ter Stegen (1), Balde (3), R. Araujo (4), Cubarsí (5), Gavi (6), Ferran (7), Pedri (8), Lewandowski (9), Lamine Yamal (10), Raphinha (11), Joan Garcia (13), Rashford (14), Christensen (15), Fermín (16), M. Casadó (17), Gerard Martín (18), Olmo (20), F. de Jong (21), Marc Bernal (22), Kounde (23), Eric (24), Szczęsny (25) and Roony Bardghji (28).
Foto: X Barcellona