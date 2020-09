Barcellona, Suarez e Vidal fuori dai convocati per il Trofeo Gamper

Sono state diramate le convocazioni da parte del Barcellona per il Trofeo Gamper in programma questa sera contro l’Elche. Nella lista non figurano l’attaccante Luis Suarez, sempre più fuori dal progetto Barça, e Arturo Vidal, promesso sposo dell’Inter. Sarà presente Pjanic che farà molto probabilmente il suo esordio con la nuova maglia.

Foto: Twitter Champions