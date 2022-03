Barcellona stupendo: 4-0 al Real, in casa di Ancelotti, con doppio Aubameyang

Il Clasico si colora di blaugrana. Al Bernabeu, il Barcellona annichilisce il Real Madrid con un perentorio 4-0, che non ammette repliche, nonostante le assenze pesanti in casa Real Madrid, con Benzema out. Ancelotti sceglie addirittura Modric come falso nueve per non dare punti di riferimento ai difensori catalani.

Ma il Barcellona fa la partita e si impone in maniera netta al Bernabeu. Courtois salva in avvio su Aubameyang e Ferran Torres, ma non può nulla alla mezz’ora quando Aubameyang insacca di testa. Raddoppia Araujo al 38′, sempre di testa, un colpo pesante per il Real Madrid.

Nella ripresa, Ferran Torres al 47′ chiude la gara, trovando la rete del 3-0. Il sipario lo cala ancora Aubameyang, che insacca il 4-0 al 53′.

Il Barcellona dà spettacolo, vince e convince con un poker strepitoso al Bernabeu. Il Real resta in vetta, con 66 punti, a +9 sul Siviglia, a +12 sul Barcellona terzo.

Foto: Twitter Barcellona