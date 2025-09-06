Barcellona, si ritorna ai vecchi tempi: la strategia vincente del club blaugrana

06/09/2025 | 10:30:45

Il Barcellona punta a vincere, e a farlo in grande stile. “L’obiettivo è conquistare la Champions League“: Hansi Flick non si è nascosto tempo fa in conferenza. Osservando il mercato di Real Madrid (167,5 milioni di euro spesi), Atletico Madrid (176), PSG (103), Bayern (88), Chelsea (328), Manchester City (207), Liverpool (483) o Arsenal (293,5), sembra il Barça possa partire dietro rispetto alle grandi potenze del calcio europeo, ma in realtà si tratta di una strategia che fonda le proprie radici da tempi remoti. Negli ultimi anni, la cantera blaugrana ha ripreso a sfornare talenti cristallini. Un punto a favore per la direzione sportiva guidata dal ds Deco. Lamine Yamal, Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Balde, Casado e Bernal…coi vincoli imposti dal fair play finanziario, il Barcellona ha puntato sui rinnovi dei giocatori chiave e sui giovani emergenti. Un punto di forza, centrale nella gestione del presidente Joan Laporta che farà la fortuna della società catalana.

Foto: Instagram Barcellona