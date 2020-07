Barcellona, stop per Lenglet: per il difensore problema all’inguine

Dopo la manita rifilata all’Alaves nell’ultima giornata di Liga, il Barcellona è tornato ad allenarsi alla Ciudad Deportiva Joan Gamper per una sessione di recupero. Come si legge da un comunicato stampa del club bluagrana, il difensore francese Clement Lenglet ha riportato un infortunio all’inguine destro dopo esser uscito in anticipo nella sfida di ieri. Il difensore – continua la nota – nei prossimi giorni inizierà un percorso di riabilitazione in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il Napoli.

Foto: sito ufficiale Barcellona