Barcellona, slitta ulteriormente il ritorno al Camp Nou: manca un permesso

02/10/2025 | 16:10:10

È stato nuovamente posticipato il ritorno del Barcellona al Camp Nou.

Il club, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che la partita di Champions League del 21 ottobre contro l’Olympiacos si giocherà allo Stadio Olimpico Lluís Companys.

Il motivo è che mancherebbe ancora il permesso del consiglio comunale per consentire ai blaugrana di tornare a casa.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Il FC Barcelona annuncia che la terza partita della fase a gironi della Champions League, martedì 21 ottobre alle 18:45 contro l’Olympiacos, si giocherà allo Stadio Olimpico Lluís Companys.

Il Club continua a lavorare per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura del Camp Nou Spotify nelle prossime date. In questo contesto, l’FC Barcelona sta lavorando alle nuove modifiche che il Consiglio Comunale di Barcellona ha condiviso con il Club la scorsa settimana.

L’FC Barcelona desidera ringraziare i suoi soci e sostenitori per la comprensione e il sostegno dimostrati in un processo così complesso ed emozionante come il ritorno al nuovo Camp Nou di Spotify”.

Foto: X CampNou Updates Live