Barcellona, si svuota l’infermeria: Depay e Lenglet di nuovo in campo

Se in campo tutto procede per il meglio, come dimostrato dalla roboante vittoria di ieri sul Valencia, il Barcellona sorride anche per le notizie che giungono dall’infermeria. Infatti, si sono rivisti parzialmente in gruppo Memphis Depay e Clement Lenglet, assenti di lungo corso che però probabilmente dovranno rinviare il ritorno tra i convocati a dopo la partita col Napoli. La ripresa degli allenamenti di stamattina è stata divisa tra chi ha giocato ieri e quindi si è limitato a svolgere solo una seduta defaticante e chi, non essendo stato impiegato o avendo giocato pochi minuti, si è allenato normalmente.

Foto: Twitter Barcellona