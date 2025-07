Barcellona, si riaccende la pista Luis Diaz dopo il no di Nico Williams

07/07/2025 | 10:53:03

Dopo il mancato arrivo di Nico Williams, il Barcellona è pronto a riaprire il dossier Luis Diaz. Secondo Mundo Deportivo, Deco è intenzionato a tornare con forza sull’esterno colombiano del Liverpool, un profilo che piace da tempo alla dirigenza blaugrana. Il quotidiano spagnolo titola: “Luis Diaz senza condizioni”, sottolineando come stavolta il Barça debba agire con decisione per portare avanti l’operazione. Il giocatore sarebbe favorevole a un trasferimento in Catalogna, ma resta da trovare l’accordo economico con i Reds e soprattutto capire come poter registrare l’acquisto nei limiti imposti dalla Liga sul monte ingaggi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’entourage di Diaz non ha avanzato alcuna richiesta vincolante legata all’iscrizione o a eventuali clausole di uscita nel caso in cui il club non riuscisse a tesserarlo subito: un segnale di fiducia verso il progetto del Barça e una netta differenza rispetto alla trattativa fallita per Nico Williams.

