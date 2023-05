Barcellona, si prepara l’addio al Camp Nou

Il Barcellona si prepara a salutare il Camp Nou prima dell’inizio dei lavori. La partita di domenica contro il Maiorca sarà l’ultima ospitata dal glorioso impianto catalano. Tramite i suoi account ufficiali, il Barça prepara anche una cerimonia di addio per i senatori Sergio Busquets e Jordi Alba che lasceranno il club blaugrana al termine della stagione. Il Barcellona ha richiesto la collaborazione di tutti i tifosi che saranno presenti allo stadio: per creare la giusta atmosfera è stato chiesto ai suppporters blaugrana di indossare una maglia del Barcellona, di qualunque stagione, così da colorare l’intero stadio. Il Camp Nou resterà chiuso per buona parte del prossimo anno e il Barça disputerà le partite casalinghe al Montjuic.

Foto: Twitter Barcellona