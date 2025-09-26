Barcellona, si fermano Raphinha e Joan Garcia: niente PSG

26/09/2025 | 21:05:25

Problemi in casa Barcellona, si fermano per infortunio Raphinha e Joan Garcia, come annunciato dal club spagnolo: “Raphinha ha subito un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, in particolare al terzo medio del bicipite femorale. Si prevede che rimarrà fuori gioco per circa tre settimane“. Su Garcia: “Il giocatore Joan Garcia ha subito la rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro. Sabato verrà sottoposto a un intervento artroscopico dal Dott. Joan Carles Monllau. Si prevede che rimarrà fuori gioco per circa 4-6 settimane, a seconda del recupero”. Entrambi dunque salteranno la partita di Champions contro il PSG di settimana prossima.

Foto: Insta Barcellona