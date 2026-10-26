Barcellona, si ferma Xavi Espart: 7 settimane di stop per il canterano

26/10/2026 | 15:14:09

Piove sul bagnato in casa Barcellona. La sconfitta nel Clasico non ha solo riaperto la Liga, adesso nel vivo più che mai, ma ha anche aumentato la lista degli infortunati per Hansi Flick. Infatti, Xavi Espart, terzino destro prodotto de La Masia, in occasione di un contrasto di gioco con Tchouameni, ha riportato una lesione alla sindesmosi della caviglia destra. Il classe 2007 starà fuori sette settimane, come si legge nel comunicato dei Blaugrana: “I test effettuati hanno confermato che Xavi Espart subisce una lesione alla sindesmosi della caviglia destra a seguito di un’azione traumatica con un avversario durante la partita contro il Real Madrid. Il tempo stimato di assenza è di circa sette settimane”.

Foto: Instagram Xavi Espart