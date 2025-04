Barcellona, si ferma Lewandowski: infortunio alla coscia

Brutta notizia per il Barcellona in vista della doppia semifinale Champions contro l’Inter. Al 33’ del secondo tempo Robert Lewandowski ha dovuto chiedere il cambio per un problema alla coscia, al suo posto Gavi. L’infortunio andrà valutato, se fosse lesione per l’attaccante polacco sarebbe impossibile recuperare a 11 giorni dalla sfida Champions: dobbiamo aspettare, ma si tratta di un campanello d’allarme. Per la cronaca il Barcellona ha ribaltato il Celta Vigo che a un certo punto della partita si è trovato in vantaggio per 3-1. Poi ci hanno pensato Dani Olmo e Raphinha (quest’ultimo autore di una doppietta, il secondo gol su rigore al 98’!) a fissare il risultato sul 4-3 finale con Yamal entrato nella ripresa e autore di un assist. Il Barcellona resta al comando della classifica a quota 73 con 7 punti di vantaggio sul Real Madrid.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona