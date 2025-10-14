Barcellona, si ferma Lewandowski: infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra

14/10/2025 | 13:25:38

Il Barcellona ha comunicato che l’attaccante Robert Lewandowski ha subito un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Robert Lewandowski ha subito un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà fuori gioco e i tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio.

L’attaccante polacco ha segnato quattro gol in nove presenze nella stagione 2025/26. Il suo bottino include una doppietta contro il Valencia e gol contro Oviedo e Real Sociedad. In questa stagione ha segnato anche due gol con la Polonia, l’ultimo dei quali durante la sosta di ottobre contro la Lituania”.

Foto: x barcellona