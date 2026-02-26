Barcellona, si ferma De Jong: strappo muscolare

26/02/2026 | 16:40:40

Tegola per Ten Hag, il Barcellona perde De Jong a centrocampo dopo i recenti problemi fisici che lo hanno stoppato. Gli esami hanno evidenziato uno strappo muscolare, che lo terrà fuori dalla prossima partita di campionato contro il Villarreal e anche la successiva contro l’Atlético Madrid di Simeone. Un’assenza pesante per i catalani, che saranno dunque costretti a rinunciare alla classe dell’olandese a centrocampo.

Foto: Instagram De Jong