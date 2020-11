Barcellona, si ferma Ansu Fati: lesione al menisco

Nonostante la vittoria in campionato contro il Betis, arrivano brutte notizie per il Barcellona che dovrà fare a meno del talento di Ansu Fati rimasto fermo per un brutto infortunio. Infatti il club catalano con una nota ha comunicato che il giovane attaccante spagnolo ha una lesione al ginocchio sinistro: “Gli esami effettuati questo pomeriggio hanno dimostrato che Ansu Fati ha una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà stabilito il trattamento da seguire.”

ÚLTIMA HORA ‼ Las pruebas realizadas esta tarde han mostrado que Ansu Fati tiene una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. En los próximos días se determinará el tratamiento a seguir pic.twitter.com/gImKRyxcKD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 7, 2020

Foto: twitter Barcellona