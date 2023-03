Barcellona, si allontana Bernardo Silva: richiesta elevata del City

Il Barcellona sta abbandonando l’idea Bernardo Silva. Al tecnico Xavi piace molto il ventottenne portoghese, ma il Manchester City fa muro. Il club inglese, come riporta Mundo Deportivo in Spagna, avrebbe chiesto circa 70 milioni di sterline per il cartellino dell’ex calciatore del Monaco. Una cifra che in blaugrana, in questo momento storico, non possono versare per via delle difficoltà finanziarie. Molto più semplice, invece, il colpo Gundogan. I catalani sarebbero pronto ad assicurarsi il tedesco a costo zero. L’ex Borussia Dortmund, classe ’90, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Manchester City.

Foto: Instagram Bernardo Silva