Barcellona, Setien fa causa al club blaugrana

Quique Setien ha citato in giudizio il Barcellona per inadempimento contrattuale, come ha confermato ai microfoni de “El Partidazo” di COPE: “Il Barça non mi ha risarcito, né mi ha offerto nulla. Non mi hanno nemmeno chiamato per dirmi che sono stato licenziato. È evidente che la società sta attraversando un momento preoccupante, qualcosa che si percepisce chiaramente e che influisce direttamente sulle prestazioni sportive. Credi sempre che dall’interno potresti essere in grado di aiutare a risolvere la situazione ma è stato impossibile per noi, pur mettendocela tutta”.

Foto: sito ufficiale Barcellona