Barcellona senza Pedri per tre partite: tornerà dopo la sosta

29/10/2025 | 19:21:10

Il Barcellona fa i conti con l’infortunio di Pedri, che ha subito una lesione al bicipite femorale. Il centrocampista salterà le prossime tre partite del Barcellona: quela contro l’Elche (per la quale era già squalificato), la partita di Champions League contro il Club Brugge e la partita contro il Celta, il rientro del talento spagnolo è previsto per dopo la sosta di novembre. Lo riporta il Mundo Deportivo.

Foto: Instagram Pedri