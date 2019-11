Valverde: “Avvertiamo la pressione, ma dobbiamo reagire. Suarez? Niente di grave”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro lo Slavia Praga: “E’ chiaro che quando si perde c’è tensione e pressione. Sappiamo cosa significa perdere, ci sono mareggiate. Sappiamo che non è una cosa positiva, ci obbliga a reagire. Domani non sarà una gara a senso unico, lo Slavia ha un’identità ben precisa che per poco non li ha portati alla vittoria a San Siro. Suarez? Il suo non è un infortunio grave, ma lo valuteremo domani per la gara di sabato. De Jong? Si sta ancora adattando”, ha chiuso Valverde.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1191377417878855682

Foto: Twitter ufficiale Barcellona