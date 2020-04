Barcellona: scontro ai vertici fra Bartomeu e i vice presidenti

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, dopo il CdA di ieri pomeriggio, il presidente del Barcellona, Jose Maria Bartomeu, avrebbe informato i due vice presidenti Emili Rousaud ed Enrique Tombas del fatto di non contare più sui loro operati. La decisione sarebbe motivata dal fatto che Bartomeu non voglia nella dirigenza persone che abbiano ideali puntati verso il futuro del club e non pensano al presente: infatti, nello specifico caso di Rousaud, si parla di un futuro candidato alla presidenza del club. Bartomeu avrebbe dati ai due una data di scandenza per lasciare il loro ruolo. In caso contrario, sarà lui stesso a sollevarli dalla loro carica.