Barcellona, scampato pericolo: solo una contusione per Araujo

Il difensore del Barcellona Ronald Araujo ha effettuato oggi degli esami per valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto a essere sostituito al 22′ della partita contro il Siviglia, vinta per 4-1. Secondo Marca, l’esito è meno preoccupante di quanto ci si potesse immaginare, dato che il difensore (a gennaio in ottica Juve, prima di scegliere la strada del rinnovo) ha riportato solo una contusione. Nessuna lesione grave dunque, e Flick potrebbe addirittura poter puntare su di lui contro il Rayo Vallecano, sfida di lunedì prossimo.

Foto: Instagram Araujo