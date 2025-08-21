Barcellona, slitta la data del rientro al Camp Nou: i dettagli

21/08/2025 | 19:20:35

La stagione del Barcellona è già iniziata, ma non arrivano buone notizie sul fronte Camp Nou. Lo storico impianto del club, infatti, è ancora in fase di ristrutturazione. Dunque, cresce sempre più l’ipotesi che i blaugrana debbano disputare i match casalinghi all’Olimpico di Montjuic, in attesa del completamento dei lavori allo “Spotify Camp Nou”. Il vicesindaco della città, Albert Batlle, sottolinea la prudenza del club nel pensare a un piano B, visto che il certificato finale dei lavori non è ancora stato presentato, così come non è stata ottenuta la licenza di prima occupazione (autorizzazione che certifica che un edificio o impianto è pronto per essere utilizzato). Batlle ha evidenziato inoltre che l’apertura del nuovo impianto deve avvenire in totale sicurezza. Il ritorno al Camp Nou, stando a quanto riferisce MARCA, previsto per il 14 settembre contro il Valencia, dunque, diventa così sempre più improbabile.

Foto: X CampNou Updates Live