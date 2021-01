Barcellona, ricorso respinto: Messi salterà l’Elche

È stato respinto il ricorso del Barcellona sulle due giornate di squalifica inflitte a Lionel Messi in seguito al fallo con il quale ha colpito con una manata al volto Asier Villalibre. Il Comitato d’Appello della RFEF ha deciso di confermare la pena data all’attaccante argentino. Messi ha già scontato il primo turno, ieri sera, non giocando in Copa del Rey contro il Cornella. Il prossimo incontro che salterà sarà domenica contro l’Elche.

Foto: mundo deportivo