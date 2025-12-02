Barcellona, ribaltato l’Atletico Madrid: Raphinha, Olmo e Ferran Torres stendono Simeone (3-1)
02/12/2025 | 23:12:58
Il Barcellona riparte nella serata più attesa, 3-1 all’Atletico Madrid firmato da Raphinha, Olmo e Ferran Torres. A Simeone non basta il momentaneo gol del vantaggio con Baena, i catalani ribaltano tutto con forza e qualità. Flick va a +6 sui Colchoneros.
BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Kouné, Cubarsi, G. Martìn, Baldé; Pedri, Eric Garcìa, Olmo (dal 66’ Rashford); Yamal, Lewandowski (dal 67’ Ferran Torres), Raphinha. All.: Flick.
ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Cardoso (dal 14’ Koke), Barrios; G. Simeone (dal 63’ Sørloth), Baena (dal 62’ Almada), Gonzàlez (dal 46’ Gallagher); Alvarez. All.: Simeone.
FOTO X Barcellona