Barcellona: recuperato Gavi per il Siviglia

Il Barcellona recupera Gavi in vista della sfida contro il Siviglia. Le due squadre, infatti, si scontreranno domani alle ore 21:00 nel match valido per il 23° turno della massima divisione spagnola e il club blaugrana ha bisogno della sua giovane stella per portare a casa i tre punti. Un grande sospiro di sollievo per Flick anche e soprattutto in termini numerici, con lo spagnolo che questa mattina ha svolto regolarmente l’allenamento con il gruppo. Dunque, a meno di sorprese negative improvvise, le assenze forzate saranno quelle di Ter Stegen, Marc Bernal e Andreas Christensen.

FOTO: Instagram Gavi