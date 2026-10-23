Barcellona-Real Madrid, Mourinho e Figo: i tradimenti che hanno segnato il Clásico

23/10/2026 | 11:23:24

Barcellona-Real Madrid non è soltanto una sfida per il primato, ma anche una rivalità costruita nel tempo attraverso trasferimenti clamorosi, polemiche e addii difficili da dimenticare. Alla vigilia del Clásico, torna d’attualità il tema dei calciatori e degli allenatori che hanno attraversato il confine tra le due squadre, finendo spesso nel mirino dei tifosi.Il caso più emblematico resta quello di Luis Figo. Nell’estate del 2000 il portoghese lasciò il Barcellona per trasferirsi al Real Madrid, diventando uno dei protagonisti del progetto dei Galácticos. Il passaggio ai rivali, per una cifra di circa 60 milioni di euro, provocò una reazione durissima da parte dei sostenitori blaugrana. Il momento più celebre arrivò al suo ritorno al Camp Nou, quando durante una partita gli venne lanciata in campo anche una testa di maiale mentre si apprestava a battere un calcio d’angolo.Figo non è stato l’unico a vivere un trasferimento capace di dividere le tifoserie. Prima di lui anche Michael Laudrup aveva lasciato il Barcellona per approdare al Real Madrid, dopo aver contribuito ai successi della squadra catalana. In epoche diverse, altri nomi come Bernd Schuster e Luis Milla hanno seguito percorsi simili, alimentando una rivalità che va ben oltre il terreno di gioco.Nel confronto tra le due società torna anche il nome di José Mourinho, oggi al centro dell’attenzione per il suo ritorno sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese ha allenato il club blanco dal 2010 al 2013, affrontando il Barcellona di Pep Guardiola in una delle fasi più intense della rivalità moderna. Le sue sfide con i blaugrana sono state segnate da tensioni, polemiche arbitrali e conferenze stampa infuocate.Il Clásico resta così una partita in cui il passato continua a pesare sul presente. Dai trasferimenti che hanno ferito i tifosi alle battaglie in panchina, ogni nuovo appuntamento tra Barcellona e Real Madrid riporta alla memoria storie che hanno contribuito a rendere questa rivalità una delle più seguite al mondo.

Foto: x Sportskeeda