Stasera Barcellona-Real Madrid legends: anche Ronaldinho in campo

Stasera andrà in scena un Barcellona-Real Madrid dal gusto retrò. Infatti, alle 19.30 circa a Tel Aviv si sfideranno le vecchie glorie dei due club spagnoli, in una gara che si preannuncia spettacolare.

Tra i blaugrana che hanno accettato l’invito ci sono nomi del calibro di Ronaldinho, Rivaldo, Deco, Jon Andoni Goikoetxea, Miquel Soler, Guillermo Amor, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Ronald de Boer, Juan Carlos Rodríguez, Frédéric Déhu, Samuel Okunowo e Jesús Mariano Angoy.

Per quanto riguarda i blancos, la lista non è meno stellare: Figo, Roberto Carlos Iván Campo, Fernando Sáenz, Alfonso Pérez, Jesús Vallejo, José Amavisca, Pedro Munitis, Luis Milla Aspas, Alberto Rivera, Víctor Sánchez and Jordi Codina.

Foto: Twitter Ronaldinho