Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali
11/01/2026 | 19:29:38
Finale di Supercoppa Spagnola. Alle 20 la sfida tra Barcellona e Real Madrid in Arabia Saudita.
Queste le formazioni ufficiali:
Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Baldé; De Jong, Fermin, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius Jr. Allenatore: Xabi Alonso
Foto: sito Barcellona