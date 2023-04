Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali

Tempo di Clásico! Alle 21 scenderanno in campo, al Camp Nou, Barcellona e Real Madrid per la gara di ritorno della Copa del Rey. I blaugrana dovranno difendere la vittoria per 1-0 dell’andata, mentre i Blancos di Carlo Ancelotti faranno di tutto per ribaltare il risultato maturato al Santiago Bernabeu. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Sergi Roberto; Raphinha, Lewandowski, Gavi. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Foto: Twitter Barcellona