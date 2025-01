Barcellona-Real, infortunio per Inigo Martinez: entra Araujo. E prende la fascia

Il Barcellona conduce per 3-1 sul Real Madrid. Ma al 29′, Flick è stato costretto a sostituire Inigo Martinez per un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Ronald Araujo, obiettivo di mercato della Juventus. Subito al suo ingresso in campo i compagni gli hanno dato la fascia da capitano. La Juve, da quasi venti giorni, lo sta seguendo mettendolo in cima alla lista. Seguiranno aggiornamenti dopo la partita.

Foto: Instagram Araujo