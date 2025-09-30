Barcellona-PSG: out Kvaratskhelia
30/09/2025 | 12:15:14
Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Barcellona. I francesi dovranno rinunciare a Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano, infortunatosi sabato contro l’Auxerre, non figura tra i convocati per la sfida di domani.
Ecco l’elenco completo dei convocati:
Portieri: Chevalier, Safonov, Renato Marin.
Difensori: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho.
Centrocampisti: Fabian Ruiz, Vitinha, Lee Kang-In, Mayulu, Zaire-Emery, Jangeal, Joao Neves.
Attaccanti: Goncalo Ramos, Barcola, Ndjantou, Mbaye.
Foto: Instagram PSG