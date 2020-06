Barcellona, problemi al polpaccio per De Jong: starà fuori diverse settimane

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Barcellona ha comunicato l’infortunio di Frenkie De Jong, fermato da una lesione del muscolo soleo della gamba destra: “Il follow-up clinico su Frenkie De Jong ha scoperto un infortunio al soleo della gamba destra. L’evoluzione dell’infortunio condizionerà la disponibilità del giocatore. Il 21 di Barça è alla sua prima stagione da giocatore all’FC Barcelona e ha disputato un totale di 38 partite, 27 delle quali in campionato. Finora, l’olandese ha perso solo tre partite nella competizione nazionale, l’ultima arrivata venerdì scorso contro il Siviglia.”

